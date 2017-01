Druh středně velkého dravého ptáka motáka pilicha (Circus cyaneus) jsou ve skutečnosti druhy dva. Rozdíly v mitochondriální DNA mezi severoamerickým a evropským poddruhem, po řadě C. c. hudsonius a C. c. cyaneus, jsou takové, že odpovídají dvěma odlišným vývojovým liniím. Severoamerický druh je mnohem příbuznější jihoamerickému motáku popelavému (Circus cinereus) nežli svému evropskému protějšku. Odhalili to ornitologové Graham J. Etherington a Jason A. Mobley z University of California. Vzhled obou druhů můžeme porovnat na obrázcích: (a) samec C.c.h., foto Simon Richards , (b) samec C.c.c., foto Hiyashi Haka, (c) samec C.c.c., foto Dirk-Jan Hoek, (d) C.c.h. samice, foto Julian Hough, (e) C.c.c. samice, foto Matti Suopajärvi, (f) C.c.h.mládě, foto Julian Hough, (g) C.c.c.mládě, foto Peter Blanchard, převztato z G. J. Etherington, J. A. Mobley, Molecular phylogeny, morphology and life-history comparisons within Circus cyaneus reveal the presence of two distinct evolutionary lineages, Avian Research2016, 7:17, DOI: 10.1186/s40657-016-0052-3.

Do taxonomie promlouvá genetika stále častěji:

akademon.cz 11.9.2016: Z jedné čtyři

akademon.cz 14.4.2002: Genetické testy odhalily nový druh vorvaňovce